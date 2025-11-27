Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da hakkında 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 09:29 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da hakkında 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, "dolandırıcılık" suçundan hakkında suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G'yi yakaladı.

        F.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        "Enflasyon bir virüs gibidir"

        Benzer Haberler

        Fidanlar şehitler için toprakla buluştu
        Fidanlar şehitler için toprakla buluştu
        Kahramanmaraş yolunda otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
        Kahramanmaraş yolunda otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
        Gölbaşı çiftçisine 50 ton nohut tohumu dağıtıldı
        Gölbaşı çiftçisine 50 ton nohut tohumu dağıtıldı
        Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
        Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
        Yolcu minibüsü ile cip çarpıştı: 3 yaralı
        Yolcu minibüsü ile cip çarpıştı: 3 yaralı
        Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı