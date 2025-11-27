Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'da hakkında 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "dolandırıcılık" suçundan hakkında suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G'yi yakaladı.
F.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
