GÜNCELLEME - Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Kazada, otomobil sürücüsü İnci ile otomobildeki Zahide Esen (32) ve Ramazan İnci (5) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

