Adıyaman'da suç örgütüne yönelik operasyonda 14 tutuklama

Adıyaman'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü hakimlikçe tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerince 14 Ocak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda 2 tabanca, 2 tüfek, 2 balistik yelek, 91 mermi, 2 kelepçe, 8 tabanca kılıfı, 7 pos cihazı, 11 uyuşturucu hap, çok sayıda çek ve dijital materyal ele geçirilmiş, 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

