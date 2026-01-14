Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da suç örgütüne yönelik operasyonda 14 tutuklama

        Adıyaman'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 12:28 Güncelleme: 14.01.2026 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da suç örgütüne yönelik operasyonda 14 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü hakimlikçe tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Polis ekiplerince 14 Ocak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda 2 tabanca, 2 tüfek, 2 balistik yelek, 91 mermi, 2 kelepçe, 8 tabanca kılıfı, 7 pos cihazı, 11 uyuşturucu hap, çok sayıda çek ve dijital materyal ele geçirilmiş, 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Borçlanma primine vergi indirimi
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Aydın, Belediye Başkanı Hallaç ile bir araya geldi
        Bakan Yardımcısı Aydın, Belediye Başkanı Hallaç ile bir araya geldi
        Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
        Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
        Adıyaman'da su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı
        Adıyaman'da su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı
        Metrelerce derinlikteki kuyuya düşen genç operasyonla kurtarıldı
        Metrelerce derinlikteki kuyuya düşen genç operasyonla kurtarıldı
        Kapalı spor salonu protokolü imzalandı
        Kapalı spor salonu protokolü imzalandı
        Başkan Tutdere: "Altyapı çalışmalarında yüzde 95 seviyesine ulaştık"
        Başkan Tutdere: "Altyapı çalışmalarında yüzde 95 seviyesine ulaştık"