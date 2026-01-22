Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle halk ve özel eğitimde çalışmalara bir gün ara verildi

        Adıyaman'da olumsuz hava koşulları sebebiyle halk eğitim merkezlerine bağlı kurslar ve özel eğitim merkezlerinde çalışmalara bir gün ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 22:38 Güncelleme: 22.01.2026 - 22:38
        Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle halk ve özel eğitimde çalışmalara bir gün ara verildi
        Adıyaman'da olumsuz hava koşulları sebebiyle halk eğitim merkezlerine bağlı kurslar ve özel eğitim merkezlerinde çalışmalara bir gün ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın kentte hava sıcaklıklarının düşeceği ve buzlanma riski bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Meteorolojik veriler doğrultusunda ilimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizde Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreşler ve gündüz bakımevlerinde 23 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle çalışmalara ara verilmiştir."

        Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

