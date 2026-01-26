Habertürk
        Adıyaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Adıyaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Adıyaman'da kış şartları nedeniyle besin bulmakta zorluk yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Giriş: 26.01.2026 - 09:29 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:29
        Adıyaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Adıyaman'da kış şartları nedeniyle besin bulmakta zorluk yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Adıyaman Motor Grubu Derneği üyeleri, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için harekete geçti.

        Kent merkezindeki işletmelerden yiyecek toplayan doğaseverler, Nemrut Dağı kırsalındaki dağlık alanlarda yemleme yaptı.

        Ekip, dağlık alanlara yaban hayvanları için yem, buğday, yonca ve kemik bıraktı.

        Adıyaman Motor Grubu Derneği Başkanı Murat Çetin, AA muhabirine, yaban hayvanları için harekete geçtiklerini söyledi.

        Kentte etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için kırsal bölgelere gittiklerini ifade eden Çetin, katılımcılara teşekkür etti.

        Dernek üyesi Mehmet Arslan ise çarşı esnafından yiyecek topladıklarını ve kendi aldıkları yemlerle yola çıkarak yaban hayvanlarına katkıda bulunduklarını ifade etti.

        Üyelerden Sami Köroğlu da etkinliğin kendileri için olumlu geçtiğini belirterek, etçil ve otçul hayvanlar için farklı alanlara yiyecek bıraktıklarını anlattı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

