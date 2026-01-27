Habertürk
Habertürk
        Çelikhan'da köy yolları ulaşıma açıldı

        Çelikhan'da köy yolları ulaşıma açıldı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yağan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yolları yeniden açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 10:58 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:03
        Çelikhan'da köy yolları ulaşıma açıldı
        İlçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, kar küreleme ekipleri, 44 yerleşim yerine yeniden ulaşım sağlandı.

        Ekipler, açılan yollarda tuzlama çalışmaları yaptı.

