Çelikhan'da köy yolları ulaşıma açıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yağan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yolları yeniden açıldı. İlçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, kar küreleme ekipleri, 44 yerleşim yerine yeniden ulaşım sağlandı. Ekipler, açılan yollarda tuzlama çalışmaları yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.