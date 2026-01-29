Adıyaman'da sis etkili oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis trafiği olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Kahta-Siverek kara yolu ve kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü, trafikte aksamalar yaşandı. Trafiğin kontrollü sağlandığı ilçe merkezinde, sürücüler sis farlarını açarak ilerledi. Güvenlik güçleri, sisin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.