        Adıyaman'da sis etkili oldu

        Adıyaman'da sis etkili oldu

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis trafiği olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 10:47 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:47
        Sis nedeniyle Kahta-Siverek kara yolu ve kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü, trafikte aksamalar yaşandı.

        Trafiğin kontrollü sağlandığı ilçe merkezinde, sürücüler sis farlarını açarak ilerledi.

        Güvenlik güçleri, sisin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

