Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

        Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 13:24 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.


        Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıldönümü dolayısıyla kentte düzenlenecek anma programlarıyla vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilecek kabristan ve taziye ziyaretleri nedeniyle yoğunluk oluşabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.


        Bu nedenle kente genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği aktarılan açıklamada, "Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelimiz, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirler alınacak şekilde aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

        Benzer Haberler

        Kaymakam Algın, köylerde incelemelerde bulundu
        Kaymakam Algın, köylerde incelemelerde bulundu
        Adıyaman'da yol göle döndü
        Adıyaman'da yol göle döndü
        Motosikletle kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
        Motosikletle kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
        Mezarlık sular altında kaldı
        Mezarlık sular altında kaldı
        Adıyaman'da 7 katlı binanın önündeki istinat duvarı çöktü
        Adıyaman'da 7 katlı binanın önündeki istinat duvarı çöktü
        Deprem şehitlerinin fotoğrafları 3 yıldır çay ocağının duvarında asılı Çay...
        Deprem şehitlerinin fotoğrafları 3 yıldır çay ocağının duvarında asılı Çay...