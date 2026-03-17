Acil sağlık çalışanları iftarda buluştu

Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) Adıyaman İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi. Özel bir restoranda düzenlenen etkinlikte, sağlık çalışanları aileleriyle programa katılarak çeşitli eğlence etkinlikleriyle keyifli vakit geçirdi. PARHAD Adıyaman İl Başkanı Yılmaz Bağır, yaptığı konuşmada, acil sağlık çalışanlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

