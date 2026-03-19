Adıyaman'da Ramazan Bayramı'nda 1253 polis ve jandarma görev yapacak

Adıyaman Valisi Osman Varol, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte 1253 polis ve jandarmanın görev yapacağını söyledi.



Varol, şehitlikte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.





Bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde huzurla geçirilmesi için Valilik koordinesinde tüm önlemlerin alındığını belirten Vali Varol, şöyle devam etti:



"Bayram sevincimizin gölgelenmemesi adına sürücülerimizin trafik kurallarına azami hassasiyet göstermeleri büyük önem taşımaktadır. Sabır, dikkat ve sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi hayati önemdedir."



Kentte çok sayıdaki noktada güvenlik güçlerinin görev yapacağını ifade eden Varol, "İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 135 ekip ve 40 trafik ekibiyle toplam 581 personel, İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise 69 noktada, 15 trafik ve 125 asayiş timiyle toplam 140 tim ve 672 personel görev yapacak. Vatandaşların huzur ve güvenliği için toplam 1253 personel bayram süresince sahada olacak." dedi.



Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman katıldı.

