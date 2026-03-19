Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da Ramazan Bayramı'nda 1253 polis ve jandarma görev yapacak

        Adıyaman Valisi Osman Varol, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte 1253 polis ve jandarmanın görev yapacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 15:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Varol, şehitlikte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.


        Bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde huzurla geçirilmesi için Valilik koordinesinde tüm önlemlerin alındığını belirten Vali Varol, şöyle devam etti:

        "Bayram sevincimizin gölgelenmemesi adına sürücülerimizin trafik kurallarına azami hassasiyet göstermeleri büyük önem taşımaktadır. Sabır, dikkat ve sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi hayati önemdedir."

        Kentte çok sayıdaki noktada güvenlik güçlerinin görev yapacağını ifade eden Varol, "İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 135 ekip ve 40 trafik ekibiyle toplam 581 personel, İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise 69 noktada, 15 trafik ve 125 asayiş timiyle toplam 140 tim ve 672 personel görev yapacak. Vatandaşların huzur ve güvenliği için toplam 1253 personel bayram süresince sahada olacak." dedi.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi
        Adıyaman'da Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi
        Adıyaman'da deprem şehitliğine bayram ziyareti
        Adıyaman'da deprem şehitliğine bayram ziyareti
        Adıyaman'da gönüllü kadınlar hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerin...
        Adıyaman'da gönüllü kadınlar hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerin...
        Adıyaman'da zincirleme kaza: 6 yaralı
        Adıyaman'da zincirleme kaza: 6 yaralı
        Çelikhan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla tören düzenlen...
        Çelikhan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla tören düzenlen...
        Bulduğu plastik kelepçeyi boynuna bağlayan Esat'ı itfaiye kurtardı
        Bulduğu plastik kelepçeyi boynuna bağlayan Esat'ı itfaiye kurtardı