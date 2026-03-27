        GÜNCELLEME 2 - Adıyaman'da haber alınamayan otizmli çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde haber alınamayan otizmli çocuğu arama çalışmalarına ara verildi.

        Giriş: 27.03.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Malatya'dan Çelikhan ilçesine bağlı Doğanlı köyündeki yakınlarının yanına ailesiyle misafirliğe gelen 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel, dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

        Evin yakınındaki dere yatağında jandarma, UMKE, AFAD, polis dalgıç ekipleri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Çok sayıda ekibin katıldığı arama kurtarma çalışması dere yatağı ile sulak alanlarda sürüyor.

        Çalışmalarda iz takip köpeği ile dron da kullanılıyor.

        Çocuğun amcası Mehmet Hüseyin Temel, gazetecilere, ekiplerin sahada çalışma yaptıklarını ve bir an önce yeğenin bulunması için dua ettiklerini söyledi.

        Arama çalışmaları, Kotur Çayı'ndaki HES bölgesinde yoğunlaştı. Bu kapsamda baraj kapakları açılarak su seviyesi düşürüldü.

        Bölgede ikamet eden bazı vatandaşların gönüllü destek olduğu arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da kaybolan otizmli Fırat Can için arama çalışması başlatıldı
        Adıyaman'da kaybolan otizmli Fırat Can için arama çalışması başlatıldı
        Hafif ticari ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Hafif ticari ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Hafif ticari araç şarampole girdi: 4 yaralı
        Hafif ticari araç şarampole girdi: 4 yaralı
        Otomobil ile motosiklet çarptı: 1 yaralı
        Otomobil ile motosiklet çarptı: 1 yaralı
        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kaybolan otizmli çocuk için HES kapakları açıldı Fırat her yerde didik didi...
        Kaybolan otizmli çocuk için HES kapakları açıldı Fırat her yerde didik didi...