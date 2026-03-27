Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Giriş: 27.03.2026 - 14:27
O.E. idaresindeki 46 AGP 791 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Belören Beldesi yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri