Adıyamanlı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç'te bulunan askerlere yönelik terör saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik, memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere Münbiç kırsalındaki teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik şehit düşmüştü. Adıyamanlı Şehit Mesut çelik'in cenezesi, memleketi Çelikhan'da düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Şehidin cenazesi, kent protokolü, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze törenin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor.

ADIYAMAN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

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