Tütünle ilgili kanun teklifi reddedildi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yerli tütününe getirilen hapis cezasının kaldırılmasına ilişkin verdiği yasa teklifi reddedildi.

Milletvekili Tutdere, meclis kürsüsünden tüm parti gruplarına çağrıda bulunarak “Gelin, yüz binlerce insanın ekmeği olan tütüne sahip çıkın, bizim yasa teklifimize destek olun. Teklifle biz, kaçakçılık kanununa 2017 yılında eklenen üç yıllık hapis cezasını yerli tütün için ortadan kaldırıyoruz. Hepinizden destek istiyorum” dedi.

Yerli tütünle ilgili yanlış uygulamaların tütün üreticisini can çekişir hale getirdiğini vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3'üncü maddesine eklenen 20'nci fıkrayla Tütün ve Alkol Piyasası Kurumundan yetki belgesi almadan tütün satan, satışa arz eden, bulunduran kişilere 3 yıldan altı yıla kadar hapis cezası öngören bir torba kanun teklifi getirildi ve bu teklif iktidar oylarıyla yasalaştı.

Bu teklif yasalaştığından bugüne kadar tütün üreticisinin sırtında bu tehdit, bu kaygı bugüne kadar devam etti. Yasanın uygulanması 2 kere ertelendi ve en son geçen dönem yasanın 2 Temmuz 2020 yılında yürürlüğe girmesi şeklinde kanun ertelenmiş bulunuyor. Tütün, Türkiye'nin bir gerçeği. Tarım politikasında hükumetin yanlış uygulamaları tarım alanındaki diğer ürünleri nasıl bitirme noktasına getirdiyse tütünle ilgili yanlış uygulamalar da bugün tütün üreticisini can çekişir hale getirmiştir. Geleneksel anlamda üretimi yapılan başta Adıyaman olmak üzere Malatya, Batman, Diyarbakır ve Türkiye'nin değişik illerinde yüz binlerce insanın ürettiği sarmalık tütünler, bugün itibarıyla çıkarılan yasa nedeniyle yok olma tehdidi ile karşı karşıyadır. Bugün bütün Türkiye'de yüz binlerce insanın tek geçim kaynağı olan bu sarmalık tütün, eğer 2 Temmuzda bu yasa yürürlüğe girerse yok olacaktır. Tütün Adıyaman'da ve üretimi yapılan bütün bölgelerde Mehmetçik'in harçlığı, genç kızların çeyizi, üniversitede okuyan öğrencilerin bursu, velhasıl bu kesimde üretim yapan herkesin nefesi. Eğer bu yasaya bizler bu şekilde göz yumarsak bu yasayı değiştiremezsek önümüzdeki süreçte, özellikle 2 Temmuzda büyük bir depremi hep beraber yaşayacağız.

Gelin, yol yakınken bu uygulamadan hep beraber vazgeçelim. Tütüncünün, çiftçinin ekmeğine hep beraber yol açalım. Bugün iktidar olarak dışarıdan sıfır gümrükle tütün ithal ediyorsunuz, Amerikalı, Yunanlı üreticinin ürettiği tütüne milyon dolarlarca para veriyorsunuz. Adıyamanlı, Malatyalı, Batmanlı, Hataylı üreticinin ürettiği tütüne 3 yıl hapis getiriyorsunuz” diye konuştu.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin yerli tütününe getirilen 3 yıllık hapis cezasının kaldırılmasına ilişkin verdiği yasa teklifi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından reddedildi.

ADIYAMAN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:59

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