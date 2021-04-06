Tefeci operasyonunda yakalanan şahıslar sağlık raporundan geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şahıs hastanede alınan sağlık raporlarının ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölbaşı ilçesinde tefecilere yönelik 12 farklı adrese yapılan operasyonda A.K., Y.G., U.İ., E.Ç., O.A., ve E.A., isimli 6 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 6 şahıs Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan gözaltına alınan şahısların yapılan ev aramalarında ise tabanca ve çok sayıda senetlerin ele geçirildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.