Tut semalarında yamaç paraşütü

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Adıyaman’da yamaç paraşütünün merkezi olan Tut ilçesinin semalarında yamaç paraşütleri uçtu.

Adıyaman FSM Motor Grubu üyeleri Tut ilçesi Hacı Muhammed Dağı zirvesinden yamaç paraşütüyle uçtu. Yetkililerden izin alınarak gerçekleştirilen organizasyona çok sayıda kişi katıldı. Uçuş Eğitmeni Murat Nalbant’ın gözetiminde yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirildi.

Tut semaları yamaç paraşütleriyle renklendi.

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