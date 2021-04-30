PKK'ya finans sağlayan şüpheliye tutuklama

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)TERÖR örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan B.K., Adıyaman'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finans kaynağı sağladığı tespit edilen B.K.'yi İzmir´de düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturmanın yürütüldüğü Adıyaman´a getirilen B.K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-04-30 12:31:46



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