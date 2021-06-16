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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süleyman Kılınç, Turanlı’yı ağırladı

İHA

Süleyman Kılınç, Turanlı’yı ağırladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’yı ağırladı.
Başkanlık makamında Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı arasında karşılıklı samimi bir ortam oluştu.
Konuyla alakalı kısa bir açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’yı belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Belediyelerimizde sürdürdüğümüz çalışmalarımızı ve ilimize değer katacak projelerimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Adıyaman ve Kahta için planlanan proje ve hizmetlerin yanı sıra güncel konuların da konuşulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise, keyifli bir sohbetin yapıldığını belirterek, Başkan Kılınç’ın kendisine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı memnun olduğunu dile getirip, teşekkür ettiğini söyledi.

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