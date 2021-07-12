Sincik ilçesinde 2.4 şiddetinde deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Merkez üssü Adıyaman’ın Sincik ilçesi olan 2.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Sincik ilçesi Karaköse köyü merkez üssü olan deprem saat 12.51’de yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana geldi. Vatandaşlar tarafından hafif şekilde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.