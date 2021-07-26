Başkan Kılınç su kaynaklarında incelemelerde bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, mevsim şartlarından dolayı etkili olan su sorununa çare aramak için su kaynaklarında incelemelerde bulundu.

Yaşanan içme suyu sorununun üzerinde duran Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çelikhan ilçesinde bulunan Havşeri, Mir ve Balık Sırtı su kaynaklarında incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada, sorunun çözümü için uzun vadede çeşitli projeleri bulunduğunu hatırlatan Başkan Kılınç, “Ama asıl yapılması gereken, gereksiz kullanımın önüne geçip tasarruf yapmaktır. Asıl önemli kaynak budur” diyerek vatandaşa uyarıda bulundu.

Başkan Kılınç, “Su kaynaklarında kuraklığa bağlı meydana gelen azalma nedeniyle günlük ihtiyaçları karşılama noktasında sınırda olan su kaynaklarımız bayram nedeniyle meydana gelen aşırı kullanımlar nedeniyle yetersiz kalmıştı. Bu durumdan dolayı meydana gelen kesintiler kullanıma bağlı olarak değişkenlik göstermiş olup planlı bir kesinti yapılmamıştı. Sorunun çözümü için devam eden içme suyu hatlarındaki kayıp kaçak oranlarının ve kaçak kullanımların azaltılması noktasında hem kurumumuz tarafından hem de bakanlıklarımıza bağlı kurumlar nezdinde gerekli yatırımlar ve planlamalar yapılmaktadır. Bunların en önemlileri, Koçali Barajı, Gürlevik isale hattı ve yeni 20 bin metreküplük içme suyu deposu, FRIT fonu kapsamında şehir şebeke içme suyu revizyonu ve 10 bin metreküplük yeni içme suyu deposu yatırım çalışmalarıdır. İnşallah bunlar en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Fakat şuan doğal kaynak sularının kullanılmasının güzelliğini yaşayan hemşerilerimiz, suyu tasarruflu kullanım yolunu izleyerek daha fazla süre bu güzellikten istifade edebilirler. Bunun için vatandaşlarımızdan hassasiyetlerini ve desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

Başkan Kılınç incelemelerin ardından Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut ile Çelikhan AK Parti ilçe Başkanı Mehmet Baltacı’yla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

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