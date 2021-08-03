Adıyaman itfaiyesi bu kez de Marmaris yangını için yola çıktı

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale edilmesi için bölgeye ekip gönderdi.

Geçtiğimiz hafta Osmaniye ve Manavgat’taki orman yangınlarının söndürülmesi için başlatılan seferberliğe katılan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bu kez de Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılması amacıyla bölgeye 2 araç ve 4 kişiden oluşan bir ekip yolladı.

Konu ile ilgili kısa bir bilgi veren İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, “Ülkemizde etkili olan orman yangınlarına karşı mücadelelere Adıyaman Belediyesi olarak biz de destek olmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede, geçtiğimiz hafta Osmaniye ve Antalya’nın Manavgat ilçelerinde etkili olan yangınlara müdahale etmesi için bölgeye ekip yollamıştık. Buradaki yangının kontrol altına alınmasıyla şimdi de 2 araç ve 4 kişiden oluşan ekibimizi Muğla’nın Marmaris ilçesine uğurladık. İnşallah el birliğiyle bu felaketin üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

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