Teröristlerin yol kenarına tuzakladığı patlayıcı imha edildi 

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN´da, PKK'lı teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama tarama çalışmaları sırasında Kaş köyü yakınlarında, yol kenarına tuzaklanmış patlayıcı tespit edildi. Bölgede önlem alan ekipler, PKK'lı teröristlerce tuzaklandığı belirlenen patlayıcıyı kontrollü olarak patlatarak imha etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-08-12 17:12:51



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