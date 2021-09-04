Kahta 02 Spor - Artvin Hopa Spor: 1-1

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TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Kahta 02 Spor kendi evinde ağırladığı Artvin Hopa Spor ile 11 berabere kalarak sezona 1 puanla başladı.

Kahta İlçe Stadında oynanan maçı Cihan Ölmez yönetti. Maçın 1. dakikasında Barış Kılıç’ın attığı gol ile ev sahibi takım 10 öne geçti.

Artvin Hopa Spor'un 45. dakikada kazandığı penaltıyı Ali Say kullandı. Penaltının göle çevrilmesiyle skor 11 oldu.

Karşılaşmanın 2. yarısında her iki takımda gol atamayınca maç 11 sona erdi.

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