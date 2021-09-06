Kılınç'tan YKS şampiyonuna tebrik

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, YKS’de Adıyaman şampiyonu olan Hatice Ünlü ve ailesini makamında ağırlayarak, başarılı öğrenciyi tebrik etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) sayısal puan türünde 531,52 puan alarak Türkiye 107.’si ve Adıyaman il birincisi olan Çelikhan Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Ünlü ve ailesini makamında ağırladı.

Elde ettiği başarıyla, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tam burslu olarak kazanan Hatice Ünlü’yle bir süre sohbet eden Başkan Kılınç, Hatice’nin elde ettiği başarıyla kendilerini gururlandırdığını dile getirdi. Ziyaret sonunda Başkan Kılınç, başarılı öğrenciyi çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

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