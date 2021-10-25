Adıyaman'da müşterilerin müdahale ettiği silahlı soyguncu kaçtı



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da markete giren bir kişi, silah gösterip, soygun girişiminde bulundu. Müşterilerin müdahalesin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, bir markete gelen kimliği belirsiz 1 kişi, tabanca ile soygun girişiminde bulundu. Para isteyen şüpheli, müşterilerin müdahale etmesiyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kasiyer ve görgü tanıklarının ifadesine başvurarak parmak izi incelemesi yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-10-25 00:40:53



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