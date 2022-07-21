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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsat deprem konutları için kura çekimi yapıldı

İHA

Samsat deprem konutları için kura çekimi yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Samsat deprem konutları için kura çekimi yapıldı.
2017 ve 2018 yıllarında Samsat depreminden dolayı evleri hasar gören Belören köyü Bahçe mezrası ve Ovacık köyündeki 30 hak sahibine noter huzurunda çekilen kura ile konutları teslim edildi.
Habipler köyünde 6, Belören köyü Bahçe mezrasında 12, Ovacık köyünde 12 konut olmak üzere toplam 30 konut, noter huzurunda çekilen kura işlemi ile sahiplerini buldu. Kahta Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen kura çekiminde konuşan Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, “Samsat depreminden hemen sonra devletimiz vakit kaybetmeden anında vatandaşlarımızın gerek kısa süreli, gerekse de uzun vadeli çözüm için sahada olmuş ve bugüne kadar çözüm süreçlerinde diğer kurumlarımızın iş birliğiyle bu noktaya gelinmiştir. Ben tüm hak sahiplerine bu kuranın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Diğer ihalesi olan evlerin de yüzde ellisinin tamamlandığını burada belirtmek istiyorum. İnşallah onlar da kısa sürede tamamlanır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, “Yapımı biten, 20172018 depreminde zarar gören toplam 30 konutun kura çekim törenini gerçekleştireceğiz inşallah. Ben, emeği geçen muhtarından milletvekiline, bakanından kaymakamına herkese çok teşekkür ediyorum. Bu, bir emeğin sonucu gelinen noktadır. Kahta ilçemizde ilk kez bugün deprem konutlarının kurasını belki sayı küçük ama sembolik de olsa ilk biten konutlar bunlar. Ve ilk kura çekim töreni bu, bundan sonra sık sık göreceksiniz bunları. Çünkü yapımı devam eden konutlarımız var. Yapımı başlamakta olan konutlarımız var, ihale süreçlerinde olan konutlarımız var. Özellikle bir yıl içinde fazla teslim töreni göreceksiniz. İnşallah yapılan konutların Kahta’ya, bu hak sahipleri ailelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Kurada ismi çıkan Belören köyü sakinlerinden Fahrettin Yardım, "2017'de meydana gelen depremden dolayı evlerimizde ağır hasar oluştu. Bundan dolayı devletimiz bize yeni konutlar yaptı. Bugün de konutların çekilişi yapıldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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