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Adıyaman’da 3 bin geçici konutun inşası hızla ilerliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasarın meydana geldiği Adıyaman’da 3 bin adet geçici konut inşa ediliyor

Adıyaman’da 3 bin geçici konutun inşası hızla ilerliyor
İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören Adıyaman’da vatandaşların barınma sorununun çözülmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman’ın güney kesiminde yer alan Vartana bölgesinde 3 bin adet geçici konut yapılıyor. İnşa çalışmalarına 4 gün önce başlanan konutlardan her biri 27 metrekareden oluşuyor. İçerisinde oturma odasının yanı sıra yatak odası ile banyo ve tuvaletin bulunduğu konutlarda mutfak kısmı ise oturma odasında yer alıyor. Bir kısmının 15 gün sonra tamamlanması planlanan konutların birkaç ay içerisinde tamamen bitirilmesi amaçlanıyor. Depreme dayanıklı olarak yapılan konutların soğuk, sıcak ve yağmura karşı da dayanıklı olduğu ve mevsim şartlarına göre izolasyonlarının yapıldığı belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da birkaç gün önce Adıyaman’a gerçekleştirdiği ziyarette konut alanında incelemelerde bulunmuştu. Saha etütlerini inceleyen Bakan Kurum, çalışmaların kısa sürede başlaması talimatını vermişti.

15 BİN KİŞİYE YUVA OLACAK

Normal bir konutun içerisinde olan her şeyin yapılan geçici konutlarda da olduğunu söyleyen Toplu Konut Uygulama Daire Başkanı Ömer Caniklioğlu, “Şu anda içerisinde bulunduğumuz alan Adıyaman merkez Vartana mevkii ve burası merkeze oldukça yakın. Vatandaşlarımızın ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması için burayı seçmeyi uygun bulduk. Toplam 313 bin metrekare arazi üzerinde şu anda 3 bin hafif çelik sistemli prefabrik konutun inşaatına başladık. Burada yaklaşık 15 bin misafirimizi ağırlayacağız. Konutlarımız 1+1 ve 27 metrekare olarak planlandı. Normal bir konutun içerisinde olan her şey bizim konutlarımızda da var. Sıcak suyu, içme suyu, elektriği, ısınma sistemi, yani kısacası bir ailenin ihtiyacı olan her şey konutlarımızda mevcut” ifadelerine yer verdi.

Bölgede çok sayıda sosyal alanın olacağını söyleyen Caniklioğlu, “Bunun dışında konut alanının içerisinde vatandaşlarımızın sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebileceği yürüyüş alanları, spor alanları, çocuklar için çocuk parkları, cami, sağlık tesisi, lojistik birimler, yönetim alanları, yani kısacası vatandaşlarımız kalıcı konutlarına kavuşana kadar geçecek süre içerisinde vatandaşlarımızı rahat ettirmek için gerekli her türlü önlemi almaya çalıştık” dedi.

İLK ETAPTA 3 BİN KONUT YAPILACAK

İlk etapta alanda 3 bin konut planladıklarını söyleyen Caniklioğlu, “Aslına bakarsanız bu TOKİ’nin uyguladığı hafif çelik sistemi. Bu mevcut AFAD çerçevesinde köylerde uyguladığımız bir sistem. Orada bunları kalıcı konut olarak uyguluyoruz, aynı sistemi uyguluyoruz. Tabii onlar bu konutların biraz daha büyüğü, 90 metrekare, buradakiler ise 27 metrekare, daha ufaltılmışı. Ama kalıcı konutmuş gibi vatandaşın her türlü ihtiyacını giderebilecekleri, ev konforunda olan konutlarımız bunlar. Depreme dayanıklı, yalıtımları yapılıyor. Isı yalıtımı, su yalıtımı, yangına uygun bir şekilde inşa ediliyor. Şu anda burada 3 bin yaşam birimi planladık. Hızlı bir şekilde başladık. Şu an alanı görmüşsünüzdür, buradaki çalışmamızın 4’üncü günü bugün. Çok hızlı ilerliyoruz. Bunlar fabrikada yapıldığı için buraya getirilip direkt montajları yapılıyor. Alt yapısını oluşturuyoruz, arkasından elemanlar geliyor, yerinde bağlanıyor. Tabiri caizse bir lego gibi bunları birleştiriyoruz, bir araya getiriyoruz, binaları yapıyoruz. Yaklaşık 15 gün içerisinde bir kısım vatandaşımızı içeri almayı planlıyoruz. Kalanı ise etaplar halinde vatandaşlarımıza inşallah teslim edeceğiz” diye konuştu.

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