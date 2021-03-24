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Adıyaman’daki maymun muz yerine acı çiğ köfteyi tercih ediyor

Çiğ köftesi ile meşhur Adıyaman’da yaşayan Beybi isimli maymun, acı çiğ köfte yemeden duramıyor. Çiğ köfteyi çok seven maymunu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Adıyaman’daki maymun muz yerine acı çiğ köfteyi tercih ediyor
İHA

Beybi isimli maymunun Adıyaman’da beslenme alışkanlığı değişti. Çiğ köftesi tescilli olan Adıyaman’da yaşayan maymun, elma ve muzun yanı sıra çiğ köftenin hayranı oldu.

İHA'nın haberine göre maymuna daha önce sık sık yediği elma ve muzun yanında iki günde bir çiğ köfte yediriliyor.

Çiğ köfteciye getirilen maymun kendisine ikram edilen çiğ köftelerden afiyetle yiyor.

Çiğ köfteyi çok seven maymunu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Felek Saygı isimli vatandaş, Beybi’nin acı çiğ köfteyi ilk yediği günden beri hayranı olduğunu ve iki günde bir çiğ köfteciye geldiklerini söylüyor.

Felek Saygı, “Kendisi 3 aylık olduğu için elma ile besliyorduk. Evde çiğ köfte yoğurduk. Beybi de yoğurduğumuz zaman gelip içinden alıp kaçması ilgimizi çekti. Köfteyi aldı kaçtı gitti. Acı çiğ köfteyi bir köşede oturdu yedi. Ondan sonra bir daha geldi aldı. Biz de buna ilgisiz kalmadık, önüne 1 porsiyon koyduk. Tabağın bittiğini görünce şaşırdık. Çiğ köfte Adıyaman’ın tescilli yemeği olduğu için hafta 1 defa yaparız. Beybi’yi çiğ köfteyi yediğini gördükten sonra iki günde bir getiriyoruz, sürekli de yiyor. Görenler çok şaşırıyor. İnternette paylaştığımızda bayağı bir beğeni geldi, yorumlar geldi, çok şaşırdılar” dedi.

Çiğköfteci Mahmut Gülbeyaz ise maymunun çiğ köfte yemesinin çok garip bulduğunu belirterek, “Çiğ köfteyi birçok kişi seviyor ama bir maymunun çiğ köfteyi böyle yemesini garipsiyorum” diye konuştu.

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