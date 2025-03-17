Adlarının cinayet soruşturmasına karıştığını söyleyip 115 bin TL dolandırdılar: 2 gözaltı

Yenişehir ilçesinin Terziler ve Karacaali Mahallelerinde yaşayan H.Ç. ve M.T.’yi telefonla arayan şüpheli, isimlerinin cinayet soruşturmasına karıştığını söyleyip para istedi. Paniğe kapılan H.Ç. adının soruşturma dosyasından silinmesi karşılığında, adresine gelen şüpheliye 10 bin TL, M.T. ise 105 bin TL verdi. Adreslere taksi ile gelen şüpheliler, paraları aldıktan sonra yine aynı taksiyle bölgeden uzaklaşırken, yakınlarının uyarısıyla dolandırıldıklarını anlayan H.Ç. ve M.T., İlçe Jandarma Komutanlığı’na şikayette bulundu. Aracına alıp, Bursa’ya getirdiği yolcuların davranışlarından şüphelenen taksi şoförünün de şikayette bulunması üzerine inceleme başlatıldı.

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin B.K.A. (17) ve A.A. (19) olduğunu belirledi. 2 şüpheli kaçtıkları Bursa’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen 115 bin TL ise sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.