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        Haberler Bilgi Yaşam Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025 Adli tatil tarihi

        Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025 Adli tatil tarihi

        2025 adli tatil tarihi, mahkemede davaları süren kişiler tarafından merak ediliyor. Hakim, savcı ve adliye çalışanları, her yıl belirli tarihlerde adli tatile çıkıyor. Peki, adli tatil ne zaman başlayacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 16:21 Güncelleme: 31.05.2025 - 16:21
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        Adli tatil tarihi, dava açacak veya mahkemede görülecek davaları olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl yargıda görev alan çalışanların çıktığı toplu tatil olan adli tatilin, hangi tarihlerde başlayacağı belli oldu. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

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        2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN?

        6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

        Buna göre; Adli tatil bu yıl da 20 Temmuz tarihinde başlayacak ve 1 Eylül 2025 itibarıyla sona erecek.

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        ADLİ TATİLDE HANGİ MAHKEMELER AÇIK?

        Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.

        Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.

        Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

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