Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025 Adli tatil tarihi

Adli tatil tarihi, dava açacak veya mahkemede görülecek davaları olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl yargıda görev alan çalışanların çıktığı toplu tatil olan adli tatilin, hangi tarihlerde başlayacağı belli oldu. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?