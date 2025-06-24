Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte gözler adli tatil tarihine çevrildi. Yargı camiası için bir nevi mola niteliği taşıyan bu süreç, dava takibi yapan vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da adli tatille birlikte bazı davalar dururken, bazıları kaldığı yerden devam edecek. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlıyor, bu süreçte hangi davalara bakılmaya devam edilecek? İşte detaylar...