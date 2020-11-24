Adliye'de Kim Var uygulaması kullanıma açıldı 0:00 / 0:00

Covid-19 pandemisi döneminde, adli işlemlerin yürütülmesi, hukuk sisteminin aksamaması ve vatandaşların hak kaybına uğramaması için yeni bir uygulama kullanıma sunuldu.

Avukatlar, "Adliye'de Kim Var" uygulamasıyla adliyede olan meslektaşlarına ulaşabilirken, adliyelerde oluşan yoğunluğun önüne geçilmesini amaçlıyor.

Şehir dışı duruşmalar, farklı adliyelerde aynı güne denk gelen birden fazla duruşma ve hak kaybına uğranılmaması için, yerine getirilmesi gereken iş ve işlemler açısından tevkil yöntemi ile avukatların bir meslektaşlarından yardım istemesi mümkün hale geldi.

Uygulamaya sadece Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukatların kabul edilmesiyle, tüm avukatlar açısından güvenli bir iletişim sunuluyor.

Türkiye Barolar Birliği'ne kayıtlı avukatlar “Adliyede kim Var” uygulamasını indirerek Covid-19 döneminde kendilerinin ve adliyelerdeki kişilerin sağlıklarını koruyabiliyor ve zamandan tasarruf edebilir, meslektaşları ile iletişim kurabiliyor.