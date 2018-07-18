ŞİRKET İSİM DEĞİŞTİRDİ

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre ‘Pinner Test’ adlı şirket Adnan Oktar’ın müridi Ferit Erdem Rahvancı’ya ait. Hakkında gözaltı kararı olan ancak yakalanamayan Rahvancı'nın ABD'de olduğu belirtiliyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve ABD’de yaşayan Rahvancı’nın 4 şirketi de el konulan 86 şirket arasında yer alıyor. Rahvancı’nın şirketleri arasında kuyumculuk, bilişim ve sağlık sekttöründe faaliyet gösteriyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise Getaway Sağlık Turizm adlı şirket. Bir süre önce isim değiştirdiği öğrenilen şirket, öncesinde Pinner-Test Sağlıklı Yaşam adıyla faaliyet gösteriyordu.

KANLARIN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Pinner-Test şirketi ise gıda testi yaptırmak isteyen kişilerden kan örnekleri alıyordu. Alınan örnekler ise iddiaya göre test için yurtdışına gönderiliyordu. Besin alerjisi testi için kan veren vatandaşlar ise kan örneklerinin nereye ve ne amaçla gönderildiğini bilmiyor. Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyondan sonra Türkiye’de birden fazla şehirde faaliyet gösteren şirkete ulaşılamıyor. Şirketin merkez telefonunu aradığında ‘müşteri hizmetlerimiz çok yoğun, sırada beklemeniz gerekiyor ya da daha sonra arayın’ şeklinde sesli yanıt sistemi devreye giriyor. Öte yandan ‘şikayetvar.com’ adlı forumda da Pinner-Test’le ilgili şikayetler paylaşılıyor. İki gün önce paylaşılan şikayette bir kullanıcı kan vermesinin üzerinden 15 gün geçmesine rağmen hala gıda alerjisi testinin sonuçlarının gelmediğini söylüyor.