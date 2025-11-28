Habertürk
        Adnan Oktar'ı öven paylaşımlara soruşturma

        İstanbul'da Adnan Oktar'ı öven paylaşımlara soruşturma

        Sosyal medya ve internet siteleri üzerinden suç örgütü lideri Adnan Oktar hakkında 'Suçu ve suçluyu övme' içerikli paylaşımlara yönelik başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

        Giriş: 28.11.2025 - 22:31 Güncelleme: 28.11.2025 - 22:31
        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütü lideri Adnan Oktar hakkında sosyal medya ve internet siteleri üzerinden yapılan 'Suçu ve suçluyu övme' içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı.

        İçerikli paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında, Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca 5651 Sayılı Kanun uyarınca yapılan talep üzerine, ilgili hakimlik tarafından toplam 450 sosyal medya hesabı ve internet adresine erişimin engellenmesi ve içeriklerin yayından çıkarılması kararı verildi. Başsavcılık, soruşturmanın her yönüyle açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

