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Adnan Polat: İnşallah şampiyon olacağız

Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, "Biz başkana, yönetime, teknik heyete, futbolculara en çok da taraftara güveniyoruz. Şampiyon olacağız inşallah" dedi.

Adnan Polat: İnşallah şampiyon olacağız
DHA

Galatasaray eski başkanı, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gül Baba Türbesi Mirası Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat, Gül Baba Kitap Galası öncesinde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile açıklamalarda bulundu.

Adnan Polat, "Uzun zamandır Osmanlı arşivlerinde Gül Baba ile ilgili araştırma yapılıyordu. Bu araştırmalar neticesinde Gül Baba'nın kitabını hazırladık. Gül Baba, Galatasaray manevi kurucusu olarak bizim her zaman aklımızda, gönlümüzde. Dursun başkandan da rica ettik katılmasını. Sağ olsun buraya kadar, kendisine de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Polat, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'deki hedefinin sorulması üzerine, "Galatasaray'ın şampiyonluktan başka hedefi olabilir mi? İnşallah olacağız. Biz başkana, yönetime, teknik heyete, futbolculara en çok da taraftara güveniyoruz. Şampiyon olacağız inşallah" şeklinde konuştu. Adnan Polat ayrıca, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında bir açıklamasının olmadığını ifade etti.

DURSUN ÖZBEK: GÜL BABA, GALATASARAY'IN BAŞLANGIÇ NOKTASI OLARAK KABUL EDİLEN BİR KİŞİLİKTİR

Dursun Özbek ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gül Baba'nın hatırasını anmak üzere, Adnan başkanın hazırlattığı Gül Baba kitabının lansmanı için geldik. Bildiğiniz gibi Gül Baba, Galatasaray tarihinde Galatasaray'ın başlangıç noktası olarak kabul edilen bir kişiliktir. Dolayısıyla Adnan başkana Gül Baba'nın hatıratını yaşatmak üzere verdiği çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sarı-kırmızı güllerle Gül Baba'yı her nefesimizde, her yerde anıyoruz. Onun için yönetim kurulu arkadaşlarla buradayız."

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