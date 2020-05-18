HABERTURK.COM

Brezilyalı model Adriana Lima, son dönemlerde tüm dünyaya yayılan salgına karşı önlemini alarak tedbiri elden bırakmıyor.

Bu süreçte sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle, hayranlarına 'Evde kal' mesajı veren Lima, gün içerisinde vaktini nasıl değerlendirdiğini de açıklıyor.

"KURTARDIĞIN HAYATLAR İÇİN TEŞEKKÜRLER"

38 yaşındaki model, başta kuzeninin doktor olan eşi Hendric olmak üzere koronavirüs salgını ile mücadele eden tüm sağlık personeline yönelik bir paylaşımda bulundu. Lima, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Memleketim Salvador’da kahramanlarımızdan biri de kuzenimin kocası... Kurtardığın hayatlar için teşekkürler Hendric. Cesaretiniz ve yardımlarınız için minnettarız. Tanrı seni korusun.

KORONAVİRS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!