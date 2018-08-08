1 | 6

Hara ve Lima, önceki gün Lima'nın bir arkadaşının doğum gününü kutladı. Sonra da Lima'nın evinin bahçesinde oyun oynadılar. Lima o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Metin Hara'nın Lima'nın kızları Valentina ve Siena ile samimiyeti de dikkatlerden kaçmadı. Oyunun en küçük katılımcısı olan Hara'nın yeğeni Leo da diğer aile üyelerinden büyük alkış aldı.