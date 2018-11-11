Galatasaray'ın eski golcüsü yıldızı Podolski ve Barcelona'nın eski efsanesi İniesta'nın formasını giydiği Japonya ekibi Vissel Kobe, Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano'ya ilgisini sürdürüyor.

Sezon öncesinde de 34 yaşındaki sol bek için nabız yoklayan Kobeli yetkililerin oyuncunun menajeriyle ön görüşme yaptığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre menajerin; Japon kulübüne, "Resmi teklifle gelin. Beşiktaş o zaman masaya oturmayı kabul edebilir" dediği öğrenildi. Siyah-beyazlılar ise sık sık sakatlanması ve sezon sonu serbest kalacak olması nedeniyle Adriano'nun transferine olumlu bakıyor. Tarafların devre arasında pazarlık için bir araya gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Adriano, Barcelona'dan 600 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti. Brezilyalı yıldızın bu sezonki kazancı ise 1 milyon 850 bin Euro.

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