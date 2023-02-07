Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gönüllülük Dairesi Saha Koordinatörü İdris Varlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görev yapmak için AFAD Gönüllülük Sistemine 110 bin 41 kişinin başvurduğunu ve toplam gönüllü sayısının 719 bin kişiye ulaştığını bildirdi.

Varlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD Gönüllülük Sistemi'nin 2019 yılında AFAD Gönüllülük Dairesi Başkanlığı olarak kurulduğunu, şu an farkındalık ve gönüllülük dairesi olarak devam ettiğini söyledi.

15 yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının e-Devlet üzerinden AFAD Gönüllülük Sistemi'ne başvuru yapabildiğini ve ardından sistemin başvuruyu kısa sürede onaylayıp kişiye onay kodu gönderdiğini anlatan Varlı, şunları kaydetti:

"Sistemde bulunan 6 online eğitimimizi tamamlayan kişilere sertifika verip, 'temel AFAD gönüllüsü' diyoruz. Daha sonra temel AFAD gönüllü sistemindeki online eğitimleri bitiren arkadaşlarımız, bulundukları illerdeki il müdürlükleri tarafından saha eğitimlerine davet edilip bu eğitimleri alırlar. Saha eğitimlerinde, psiko-teknik, hafif arama-kurtarma, ilk yardım gibi eğitimleri görürler. Daha sonra kendileri 'destek AFAD gönüllüsü' olur ve bizden kimlik kartı kazanırlar. Kimlik kartı alan arkadaşları bu tarz afetlerde sahaya davet ederiz, bize yardımcı unsur olsunlar diye. Ancak AFAD gönüllülerimiz bir enkazda arama-kurtarmacı değildirler. Sadece arama kurtarma yapan personelimize destek ekipleri olarak sahada bulunurlar. Örnek veriyorum, çadır kurmak, herhangi bir yeme-içme yardımında bulunmak. Son zamanlarda, yalnızca kayıp aramalarında, bulundukları bölgeyi iyi bilmelerinden dolayı onları değerlendiriyoruz."