Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel
ABONE OL

AFAD Gönüllülük Sistemine 110 bin 41 kişi başvurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gönüllülük Dairesi Saha Koordinatörü İdris Varlı, AFAD Gönüllülük Sistemine 110 bin 41 kişinin başvurduğunu söyledi. Varlı, "4. derece afetlerde AFAD Gönüllülük Sistemine başvuran kişileri online eğitime almaksızın 'temel AFAD gönüllüsü' kabul ediyoruz ve destek olmaları için afet bölgelerine gönderiyoruz" diye konuştu

AFAD Gönüllülük Sistemine 110 bin 41 kişi başvurdu
AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gönüllülük Dairesi Saha Koordinatörü İdris Varlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görev yapmak için AFAD Gönüllülük Sistemine 110 bin 41 kişinin başvurduğunu ve toplam gönüllü sayısının 719 bin kişiye ulaştığını bildirdi.

Varlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD Gönüllülük Sistemi'nin 2019 yılında AFAD Gönüllülük Dairesi Başkanlığı olarak kurulduğunu, şu an farkındalık ve gönüllülük dairesi olarak devam ettiğini söyledi.

15 yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının e-Devlet üzerinden AFAD Gönüllülük Sistemi'ne başvuru yapabildiğini ve ardından sistemin başvuruyu kısa sürede onaylayıp kişiye onay kodu gönderdiğini anlatan Varlı, şunları kaydetti:

"Sistemde bulunan 6 online eğitimimizi tamamlayan kişilere sertifika verip, 'temel AFAD gönüllüsü' diyoruz. Daha sonra temel AFAD gönüllü sistemindeki online eğitimleri bitiren arkadaşlarımız, bulundukları illerdeki il müdürlükleri tarafından saha eğitimlerine davet edilip bu eğitimleri alırlar. Saha eğitimlerinde, psiko-teknik, hafif arama-kurtarma, ilk yardım gibi eğitimleri görürler. Daha sonra kendileri 'destek AFAD gönüllüsü' olur ve bizden kimlik kartı kazanırlar. Kimlik kartı alan arkadaşları bu tarz afetlerde sahaya davet ederiz, bize yardımcı unsur olsunlar diye. Ancak AFAD gönüllülerimiz bir enkazda arama-kurtarmacı değildirler. Sadece arama kurtarma yapan personelimize destek ekipleri olarak sahada bulunurlar. Örnek veriyorum, çadır kurmak, herhangi bir yeme-içme yardımında bulunmak. Son zamanlarda, yalnızca kayıp aramalarında, bulundukları bölgeyi iyi bilmelerinden dolayı onları değerlendiriyoruz."

"TEMEL AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLAN HERKESİ SAHAYA GÖTÜRÜYORUZ"

Normal afetlerde yalnızca "destek AFAD gönüllülerini" sahaya çağırdıklarını, 4. derecedeki büyük afetlerde "temel AFAD gönüllülerini" de sahaya davet ettiklerini aktaran Varlı, şu açıklamalarda bulundu:

"Normal şartlarda online eğitimimiz bir günde biter, yani bir kişi, sistem üzerinden bir günde bu eğitimleri tamamlayabilir. Saha eğitimlerimiz de normalde bir hafta veya 10 gün sürüyor, bazı illerin ve kişilerin durumuna göre bunlar biraz daha kısalıp biraz daha uzayabiliyor. Ancak şu anda yaşadığımız 4. dereceden afetlerde olduğu gibi AFAD Gönüllülük Sistemine başvuran kişileri online eğitime almaksızın 'temel AFAD gönüllüsü' kabul ediyoruz ve destek olmaları için afet bölgelerine gönderiyoruz."

Arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak isteyen ve temel AFAD gönüllüsü olan herkesi sahaya götürdüklerini söyleyen Varlı, "Sadece dün ve bugün itibarıyla sisteme başvuru yapanların sayısı 110 bin 41 kişi. Toplamdaki sayımız ise 719 bin kişiye ulaştı. Sahada görev yapan gönüllü sayımız ise 8 binin üstünde." diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Deprem nedir ve nasıl oluşur? Fay hattı kırılınca ne olur?
GÜNDEM Deprem nedir ve nasıl oluşur?
İstanbul'da kar yağışı etkisini devam ettiriyor
GÜNDEM İstanbul'da kar etkisini devam ettiriyor
Enkazdaki yeğenine 30 saat sonra kavuştu
GÜNDEM Yeğenine 30 saat sonra kavuştu
Son dakika haberi: 07-12 Şubat tarihleri arasındaki tüm e-Sınav'lar ertelendi
GÜNDEM 07-12 Şubat arası tüm e-Sınav'lar ertelendi
Hatay'da yıkılan binada belden aşağısı enkaz altında kalan çocuk kurtarılmayı bekliyor - Deprem haberleri
GÜNDEM Kahreden görüntü! Enkazda tek başına
Tam 30 saat sonra... Anne ile kızı hayata tutundu! Enkazdan hayata... - Son dakika deprem haberleri
GÜNDEM Tam 30 saat sonra... Anne ile kızı hayata tutundu! Enkazdan hayata. ...
EYT BANKA PROMOSYONU son dakika | 2023 EYT'lilerin alacağı emekli promosyon açıklandı: Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor?
GÜNDEM EYT'lilere promosyon müjdesi!
Erzincan depremi kaç büyüklüğünde oldu, kaç kişi öldü? İşte Türkiye'nin en büyük depremi
GÜNDEM 1939 Erzincan depremi
Deprem riski sorgulama e-Devlet: Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı?
GÜNDEM Deprem riski sorgulama nasıl yapılır?
Depremin şoke eden görüntüsü... O anlar kamerada
GÜNDEM Depremin dehşet veren görüntüsü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.