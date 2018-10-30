AFC Fylde - Gateshead maçı rakamları

İngiltere Ulusal Lig maçında AFC Fylde ile Gateshead, 30 Ekim 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:45. AFC Fylde 32 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Gateshead 32 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi AFC Fylde, son 4 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Gateshead son 6 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 439. İddaa'da AFC Fylde kazanır 1.65, berabere biter 3.30, Gateshead kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

AFC Fylde son hafta oynanan Torquay United maçında 2-0 kazandı.

Gateshead, Barrow karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan AFC Fylde, 17 gol attı ve 4 gol yedi.

Gateshead, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Gateshead, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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