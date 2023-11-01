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        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze'de iletişim ve internet tamamen kesildi

        Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet tamamen kesildi

        Filistin, Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internetin sabaha karşı tamamen kesildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 06:36 Güncelleme: 01.11.2023 - 06:37
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        Gazze'de iletişim ve internet tamamen kesildi
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        Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

        Şirketin, X platformunda yaptığı açıklamada, "Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

        AA'nın haberine göre; Paltel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini duyurmuştu.

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