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        Haberler Ekonomi Emlak Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı - Emlak Haberleri

        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı

        Hem kiralarda hem de satılık konut fiyatlarında hepimizin yakından tanık olduğu astronomik artışın rakamlara yansıması dikkat çekici… Son 5 yılda kiralık konutlardaki endeks yüzde 900'ü bile geçmiş durumda. Satılık konut endeksinde ise artış son 5 yılda 800'ü geçti. Esra Toptaş yazdı...

        esrab@cyh.com.tr
        Giriş: 01.11.2023 - 00:39 Güncelleme: 01.11.2023 - 00:39
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        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
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        Reidin’in Türkiye Konut Fiyat Endeksi’ne göre; kiralık konutlarda konut endeksi son 1 yılda yüzde 141, son 3 yılda yüzde 753,9, son 5 yılda da yüzde 966,7 oranında artmış durumda.

        Satılık konut endeksinde ise Son 1 yılda artış yüzde 90,9, son 3 yılda yüzde 612,2, son 5 yıldaysa yüzde 814,4 oldu. Türkiye genelinde, konut fiyatlarında ve kiralarda astronomik bir artış oldu. Peki ya konut satış rakamları nasıl gerçekleşti?

        YÜZDE 10’A YAKIN DÜŞÜŞ

        TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,5 azalarak 102 bin 656 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 247 konut satışı ve %14,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 48 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve %5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt oldu.

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        Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti.

        EN ÇOK RUSLAR ALDI

        Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %42,0 azalarak 2 bin 930 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2,9 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 7 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 978 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin izledi.

        Eylül ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 722 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 327 konut ile İran, 191 konut ile Irak ve 148 konut ile Almanya vatandaşları izledi.

        İSTANBUL ORTALAMASI 4 MİLYONU GEÇTİ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Megakent İstanbul’daki durum ne? Öncelikle konut satış rakamlarına bakalım... TÜİK verilerine göre Eylül 2023’te İstanbul’da 15 bin 247 konut satılmış. Geçen yılın aynı döneminde ise bu rakam 19 bin 89 olarak gerçekleşmiş.

        İstanbul’daki konut fiyatlarına gelince... İstanbul’daki ortalama konut fiyatı 4 milyon lirayı geçmiş durumda.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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