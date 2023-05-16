Afgan genç denizde boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesine bir süre önce gelerek, muz serasında çalışmaya başlayan Afgan vatandaşı Seyit Babayi, arkadaşları ile birlikte dün saat 1600 sıralarında Side Büyük Plaj'da denize girdi. Bir süre sonra suyun içine batan Seyit Babayi denizde kayboldu.

Seyit Babayi'nin kaybolduğunu gören arkadaşları ve vatandaşların ihbarı ile olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sağlık ekipleri ve Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Gençlik ve Spor Kulübü dalgıçları geldi.