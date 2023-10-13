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        Haberler Dünya Afganistan'da camide düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü

        Afganistan'da camide düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü

        Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde Şiilere ait bir camide düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişinin öldüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 18:28 Güncelleme: 13.10.2023 - 18:43
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        Afganistan'da camiye saldırı: 7 ölü
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        Baglan Kültür Müdürü Mustafa Haşimi, basına yaptığı açıklamada, Baglan merkezindeki Şiirlere ait İmam Zaman Camisi'ne cuma namazı esnasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

        Saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Haşimi, aralarında durumu ağır olan 17 kişinin de yaralandığını belirtti.

        Öte yandan görgü tanıkları ise saldırının intihar eylemi ve ölü sayısının fazla olduğunu öne sürdü.

        Daha önce, yerel yönetimden yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre ölü sayısının 17 olduğu ifade edilmişti.

        Saldırıyı henüz üstlenen olmazken terör örgütü DEAŞ, geçmişteki benzer saldırıların çoğunu üstlenmişti.

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        #Afganistan
        #haberler
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