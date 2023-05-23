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Haberler Dünya Afganistan'da iki bacağını kaybeden asker Everest’e tırmandı, tarihe geçti
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Afganistan'da iki bacağını kaybeden asker Everest’e tırmandı

Himalayalar'ın eteklerinde doğan, 19 yaşında orduya katılan ve 13 yıl önce Afganistan’da bacaklarını kaybeden eski Gurka askeri Hari Budha Magar, dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na çıktı.

Afganistan'da iki bacağını kaybeden asker Everest’e tırmandı, tarihe geçti
HABERTURK.COM

Hari Budha Magar, Himalayalar'ın eteklerinde doğmuştu. Nepal'de dağlarla iç içe büyürken 19 yaşında İngiliz ordusunda Gurkha birliğine katılmak üzere ülkesinden ayrıldı. Hayali ise her zaman Everest'e tırmanmaktı.

Ancak Magar'ın dünyanın en yüksek zirvesine tırmanma planları, 2010 yılında Afganistan'da meydana gelen ve iki bacağının da diz üstünden kesilmesine neden olan bir patlamayla karmaşık bir hal aldı.

Fakat tüm bunlara karşın yıllarca süren hazırlıkların ardından Magar Cuma günü 8849 metrelik zirveye tırmanan ilk ampute olarak tarihe geçti.

2017'de Nepal hükümetinin dağdaki ölümleri azaltmak amacıyla körlerin ve çift ampute olanların Everest'e tırmanmasını yasaklamasının ardından yasağa karşı lobi yaptı. Nepal Yüksek Mahkemesi 2018 yılında kararı bozarak Magar'ın gezisinin önünü açtı.

Çeşitli nedenlerle ertelenen birkaç girişimin ardından Hari Budha Magar ve Krish Thapa önderliğinde bir grup Nepalli dağcı, 2023 yılında en az 10 kişinin öldüğü Everest'e tırmanmayı başardı.

İngiltere'nin Canterbury kentinde yaşayan Budha Magar, 10 yaşındaki oğlunun tırmanışa kalkışması konusunda özellikle endişelendiğini söylerken "Kendime söz verdim, 'Senin için geri geleceğim. Orada ölüp gitmeyeceğim" dediğini belirtti.

Washington Post'a konuşan 43 yaşındaki Magar, "Bazen anlattıklarım gerçek gibi gelmiyor" derken, tarihi olay için titiz planlar yaparken yıllar süren bir eğitim rejimine başladığını belirtiyor.

Budha Magar "Engelli insanların mutlu, başarılı ve anlamlı bir yaşam sürebileceklerini göstermek istedim" derken başka pek çok şeyin de başarılabileceğinin altını çizdi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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