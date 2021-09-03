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SON DAKİKA: Afganistan'da kadınlar hakları için gösteri yaptı

Afgan kadınlardan protesto! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 15 Ağustos'ta Taliban kontrolüne geçmesiyle Taliban'ın kadın haklarına karşı tutumunun nasıl olacağı da dünya gündeminde.

Afganistan'ın Herat kentinde onlarca kadın, ülkede kadın haklarının korunması için gösteri düzenledi.

Herat vilayet binası önünde toplanan kadınlar, Afganistan'da kurulacak hükümete kadın haklarına riayet etmesi çağrısında bulundu.

"Kadınları desteklemeyen hiçbir devlet kalıcı değildir", "Taleplerimiz; Eğitim hakkı ve tüm alanlarda çalışma hakkı" pankartı taşıyan kadınlar, attıkları sloganlarla çalışma, eğitim ve özgürlük taleplerini dile getirdi.

KADINLARIN ÜÇ GÜNDEN UZUN SEYAHATLERİNE BİR ERKEK EŞLİK ETMELİ

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, New York Times'a yaptığı açıklamada, kadın haklarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Mücahid, kadınların üç gün ya da daha uzun süren seyahatlerine erkeklerin eşlik etmesi gerekeceğini söyledi. Mücahid, kadınların okula, işyerine ya da hastaneye tek başlarına gidebileceğini belirtti.

Kadınların iş hayatına geri dönmelerine izin vereceklerini söyleyen Mücahid, bunun için kadınların başlarını örtmelerinin şart olduğunu söyledi.

KADIN BAKAN OLMAYACAK

Ayrıca BBC Peştu Servisi'ne konuşan Taliban'ın Katar'ın başkenti Doha'daki sözcüsü Stanikzai, "kapsayıcı" bir hükümet kuracaklarını belirtti.

Stanikzai kadınların da yeni yönetimde olacaklarını ancak hükümette kadın bakan olmayacağını açıkladı.