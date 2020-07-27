Afganistan'da son 6 ayda 1282 sivil öldürüldü

AA

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonundan (UNAMA) yapılan açıklamada, ülke genelinde son 6 aydaki şiddet olaylarında 1282 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şiddet olaylarında 2 bin 176 sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin 340'ının çocuk ve 138'inin kadın olduğu kaydedildi.

Açıklamada, sivil ölümlerinin yüzde 58'inden muhalif güçler, yüzde 23'ünden güvenlik güçleri sorumlu tutulurken geri kalanla ilgili sorumlu belirtilmedi.

Çocuk ölümlerinin çoğunun güvenlik güçlerinin sorumluluğunda olduğu belirtilen açıklamada, bu süre içerisinde yabancı güçler tarafından sivillerin öldürülüp öldürülmediğinden ise bahsedilmedi.

Açıklamada, ayrıca UNAMA'nın gazeteciler, alimler, sağlık çalışanları ve liderlere yönelik saldırılardan endişeli olduğu aktarıldı.