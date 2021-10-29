Afganistan'da aileler açlık nedeniyle çocuklarını satıyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA: Afganistan’da aileler açlık nedeniyle çocuklarını bin ila 3 bin dolara satışa çıkarıyor
ABONE OL

Afganistan’da aileler açlık nedeniyle çocuklarını bin ila 3 bin dolara satışa çıkarıyor

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle ülkeden artan fakirlik sebebiyle gıda ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler çocuklarını satıyor. Ailelerin çocuklarını bin ila 3 bin dolara satışa çıkardığı belirtildi

SON DAKİKA: Afganistan’da aileler açlık nedeniyle çocuklarını bin ila 3 bin dolara satışa çıkarıyor
Afganistan'da aileler açlık nedeniyle çocuklarını satıyor!
0:00 / 0:00
AA

Afganistan'da artan sefalet ve fakirlik nedeniyle günlük gıda ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan aileler, bin ila 3 bin dolar arası değişen ücretler karşılığı çocuklarını satıyor.

Afganistan'da yaz aylarında Taliban ile hükümet güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sonucu Taliban'ın ülke yönetimini devralması ve akabinde uluslararası yardımların akışının durması ülkede yaşanan açlık ve sefaleti derinleştirirken, yaşam mücadelesi veren fakir aileler çocuklarını satıp ihtiyaçlarını karşılamak istiyor.

Afganistan'daki AA ekibinin saha araştırmasına göre, kimi aileler bin ila 3 bin dolar arası değişen fiyatlara satışa çıkardığı çocuklarını yakınlarına satmak isterken, kimi aileler alıcının kim olduğuna bakmaksızın evlatlarını para karşılığı veriyor.

BM verilerine göre Afganistan'da, gelecek kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına denk gelen 22,8 milyon kişi ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacak.

Son dönemde ülke genelinde artan açlık ve fakirlik nedeniyle onlarca aile, çocuklarını satışa çıkardığını duyurdu.

TORUNLARINI SATIYOR

Gor vilayetinin merkez ilçesi Firuzkoh'un dışındaki Dere-yi Kazi bölgesinde bir barakada ailesiyle yaşam mücadelesi veren Samimi ailesi de çocuklarını satışa çıkaran ailelerden biri.

56 yaşındaki Ruhşana Samimi, AA muhabirine yaşadıkları geçim sıkıntısını ve torunlarını satmak istemelerinin nedenlerini anlattı.

Samimi, 2 oğlu, 1 gelini ve 4'ü kız 6 torunu ile birlikte duvarları sıvasız, su ve elektriği olmayan bir evde kiracı olarak yaşıyor.

Eşini 20 yıl önce hastalık nedeniyle kaybettiğini belirten Samimi, o zamandan beri fakirlik içinde bin bir zorlukla yaşadıklarını ve çocuklarını yetiştirdiğini belirtti.

Samimi, evin geçimini sağlayan büyük oğlu 30 yaşındaki Sıbgatullah'ın hastalanarak hastaneye kaldırılması ve küçük oğlu 20 yaşındaki Mir Veys'in ise hastanede ağabeyine refakat etmesi nedeniyle geçim sıkıntılarının arttığını ifade etti.

"AÇIZ VE KİMSE BİZE YARDIM ETMEDİ"

İki kız torununu satıp elde ettiği gelirle oğlunun sağlık giderlerini ve mutfak ihtiyaçlarını temin etmek istediklerini kaydeden Samimi, kızların daha çabuk satılacağını düşündükleri onlara öncelik verdiğini anlattı.

Samimi, torunlarından 6 yaşındaki Zinet ve 4 yaşındaki Ziba'yı, "geçim umudu" olarak satışa çıkardıklarını savundu.

Yaşadıkları bölgede insanlar arasında satışı duyurduklarını aktaran Samimi, "Bir hafta önce iki torunumu satışa çıkardım ancak henüz satın alan olmadı. Büyük torunum için 2200 dolar ve küçüğü için ise 1100 dolar fiyat belirledim ama hala satın alan olmadı." dedi.

Samimi, "Açız ve bu döneminde kimse bize yardım etmedi. Hatta kendi akrabalarımız bile yardım etmedi. Keşke yardım edilseydi de ben de torunlarımı satmak zorunda kalmasaydım. Önümüz kış. Mecbur torunlarımı satıp kışın diğer torunlarıma yiyecek ve giyecek almam lazım. Şu an oturduğumuz bu harabe evin kirasını dahi ödeyecek paramız yok." diye konuştu.

Samimi'nin diğer torunları Leyluma (3), Süheyla (8), Refihullah (10) ve Nimetullah (11) yıpranmış eski kıyafetler içerisinde yaşam mücadelesi veriyor.

"SATIŞA ÇIKARILDIĞIMDAN BERİ ÇOK KORKUYORUM"

Satışa sunulan Zinet, "Satışa çıkarıldığımdan beri çok korkuyorum. Ancak diğer aile fertlerimin geçimini sağlamak için mecbur baba ve annemin isteğini kabul ediyorum." dedi.

Zinet'in ağabeyi Nimetullah ise "Kız kardeşlerimin satılması benim içimi acıtıyor. Yardım kuruluşlarından destek istiyoruz, kardeşlerim satılmasın." diye konuştu.

Çocukların annesi ise röportaj isteğini geri çevirdi.

"İNSANLIK FACİASI YAŞANABİLİR"

Gor vilayeti Göçmenler Müdürü Mevlevi Abdul Hay Mübaşir ise son aylarda yaşanan çatışmalar nedeniyle vilayette yaklaşık 1000 ailenin evlerinden olduğunu aktardı.

Mübaşir, "Bu ailelerin acilen yardıma ihtiyacı bulunuyor. Eğer bu insanlara yardım edilmezse insanlık faciası yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: AB, İsrail'e yasa dışı yerleşimleri durdurma çağrısını yineledi
DÜNYA AB'den İsrail'e çağrı
SON DAKİKA: ABD'de dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi!
DÜNYA ABD'de dev hortum!
SON DAKİKA: Avustralya'da son 15 yılın en güçlü rüzgarı: Binlerce ev elektriksiz kaldı!
DÜNYA Avustralya'da son 15 yılın en güçlü rüzgarı!
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan 29 Ekim mesajı
DÜNYA ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan 29 Ekim mesajı
Belçika'da "Kral'a karşı suçlarla" ilgili 147 yıllık yasa ifade özgürlüğüne aykırı bulundu - Haberler
DÜNYA Belçika'da 147 yıllık yasa ifade özgürlüğüne aykırı ...
GERİLİM ARTIYOR! Son dakika: Fransa: "İngiltere güç dilinden anlar!" - Haberler
DÜNYA Fransa: "İngiltere güç dilinden anlar!"
Selçuk Bayraktar'ın hayatı Azerbaycanlı çocuklar için kitaplaştırıldı
DÜNYA Hayatı Azerbaycanlı çocuklar için kitaplaştırıldı
ABD'de beyaz yöneticiden ırkçılık davası: 10 milyon dolarlık tazminat kararı
DÜNYA ABD'de ırkçılık davasında 10 milyon dolarlık tazminat
Irak'ta 18 yıl aradan sonra Uluslararası Babil Festivali heyecanı yaşanıyor
DÜNYA Irak'ta 18 yıl aradan sonra Babil Festivali heyecanı
İngiltere, balıkçılık sorunu nedeniyle Fransa'nın Londra Büyükelçisini bakanlığa çağırdı
DÜNYA İngiltere, Fransa'nın Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.