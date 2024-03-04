Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 'Afganlara geçici koruma statüsü' verildiği iddialarına yanıt

        'Afganlara geçici koruma statüsü' verildiği iddialarına yanıt

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ülkeye giren Afganlara geçici koruma statüsü verildiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 00:12 Güncelleme: 04.03.2024 - 00:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Afganlara geçici koruma statüsü' verildiği iddialarına yanıt
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 'Göç İdaresi ülkemize kaçak giren Afganlara geçici koruma statüsü vermek için 2 aydır hukuki ve siyasi çalışmalar sürdürüyormuş' paylaşımlarına ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce açıklama yapıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının iddia edildiği gibi bir çalışması kesinlikle söz konusu değildir. Ülkemizin yasa dışı göçle mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. Resmi kurum ve kuruluşların çalışma ve açıklamalarıyla bir ilgisi bulunmayan asılsız iddialara itibar etmeyiniz. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Göç İdaresi ülkemize kaçak giren Afganlara geçici koruma statüsü vermek için 2 aydır hukuki ve siyasi çalışmalar sürdürüyormuş' iddiası doğru değildir."

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        Dev maçta neler yaşandı?
        Dev maçta neler yaşandı?
        Almanya, Rusya'yı "hibrit saldırı" gerçekleştirmekle suçladı
        Almanya, Rusya'yı "hibrit saldırı" gerçekleştirmekle suçladı
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Santos'tan penaltı isyanı!
        Santos'tan penaltı isyanı!
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Apartman boşluğuna düştü! Yanmaktan saniyelerle kurtuldu
        Apartman boşluğuna düştü! Yanmaktan saniyelerle kurtuldu
        "Futbol adına bir şey yok"
        "Futbol adına bir şey yok"
        Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek
        Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!