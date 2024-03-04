'Afganlara geçici koruma statüsü' verildiği iddialarına yanıt

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 'Göç İdaresi ülkemize kaçak giren Afganlara geçici koruma statüsü vermek için 2 aydır hukuki ve siyasi çalışmalar sürdürüyormuş' paylaşımlarına ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce açıklama yapıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının iddia edildiği gibi bir çalışması kesinlikle söz konusu değildir. Ülkemizin yasa dışı göçle mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. Resmi kurum ve kuruluşların çalışma ve açıklamalarıyla bir ilgisi bulunmayan asılsız iddialara itibar etmeyiniz. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Göç İdaresi ülkemize kaçak giren Afganlara geçici koruma statüsü vermek için 2 aydır hukuki ve siyasi çalışmalar sürdürüyormuş' iddiası doğru değildir."