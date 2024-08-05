‘Afife’ için provalar başladı

Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Afife Jale’nin unutulmaz yaşam hikayesi bu sezon sahnelerde yeniden hayat bulacak. Proje tasarımı Serdar Biliş ve Demet Evgar tarafından yapılan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken oyunun provaları geçtiğimiz günlerde başladı.

‘Afife’nin 14 Eylül akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek prömiyerinin biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. Afife Jale'nin hayatından ilham alarak kadının sahnedeki yerini, arayışını ve mücadelesini anlatan oyun 15 Eylül, 20 ve 21 Ekim’de yeniden tiyatroseverlerin karşısında olacak.